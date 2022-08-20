Долар може стрибнути до 100 гривень: економіст назвав, що призведе до цього

Курс долара в Україні може зрости до 100 грн у разі поразок українських військових на фронті. Адже зараз курс валют повністю залежить від воєнної обстановки.

Стабільною гривня залишиться, якщо ЗСУ не дадуть російським війська забрати шматок Донецької області, а також звільнять окупований Херсон.

Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін висловив "Главреду".

"Оскільки надійдуть 8 млрд євро, курс залишиться приблизно таким же, як зараз – 40-45 грн за дол. Можливо,навіть трохи зміцниться – до 38", ­– сказав експерт.

Прове він не виключає і гіршого сценарію.

"Якщо ж, не дай Боже, віддадуть ці території, і Росія почне наступ на Миколаїв і далі, курс досягне 60 грн да дол. для початку. А до кінця року, якщо ситуація "замерзне" – 100", – сказав Соскін.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук сказав, що долар може зрости до 43 грн і продовжить зростання наступного року.

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