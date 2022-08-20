Більше не дефолт: агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України

Рейтингова агенція S&P Global Ratings покращила довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до CCC+, прогноз – стабільний.

Раніше рейтинг нашої країни був встановлений на дефолтному рівні "SD".

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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Рішення поліпшити прогноз S&P ухвалила у зв’язку із завершенням реструктуризації єврооблігацій України. Уряд домовився з держателями бондів про дворічне відтермінування виплат за суверенними паперами на загальну суму $22,6 млрд та гарантованим державою єврооблігаціям на $1,5 млрд.

"Завдяки реструктуризації планові виплати України в іноземній валюті на 2022-2024 роки скоротяться приблизно на 40% — до $10 млрд замість запланованих раніше $16 млрд. Ця сума — переважно борг України перед МВФ і Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також за облігаціями внутрішньої позики", — йдеться у повідомленні.

Водночас, агенція наголошує, що через війну здатність України виконувати боргові зобов'язання значною мірою залежить від неконтрольованих урядом факторів.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт). Аналітики вказують, що рейтинг "CC" відображає невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом нападу Росії.

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