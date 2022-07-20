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Україна хоче уникнути дефолту та просить відтермінувати погашення боргів - Reuters

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Україна хоче уникнути дефолту та просить відтермінувати погашення боргів - Reuters

Фото: pixabay.com

Міжнародні кредитори погодились відтермінувати Україні виплати боргів за єврооблігаціями.

Це сталось після того, як Україна звернулась до власників єврооблігацій з планом реструктуризації. 

Про це пише Reuters.

Як йдеться у заяві групи кредиторів, вони погодилися подовжити термін до кінця 2023 року з можливим подовженням ще на один рік.

Зазначимо, що Україна попросить власників міжнародних облігацій погодитися на 2-річну відстрочку виплати її боргу, щоб вона могла зосередити свої фінансові ресурси, що скорочуються, на відсіч Росії, показало постанову уряду, опубліковану в середу.

"У спробі уникнути того, що було б класифіковано як жорсткий дефолт, Київ планує запропонувати кредиторам, до яких належать уряди та багато з найбільших світових інвестиційних фондів, додаткові відсоткові виплати після закінчення заморожування", - повідомляє видання. 

Нагадаємо, відбудова України обходитиметься у $30-100 мільярдів щорічно

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