Україна хоче уникнути дефолту та просить відтермінувати погашення боргів - Reuters

Міжнародні кредитори погодились відтермінувати Україні виплати боргів за єврооблігаціями.
Це сталось після того, як Україна звернулась до власників єврооблігацій з планом реструктуризації.
Про це пише Reuters.
Як йдеться у заяві групи кредиторів, вони погодилися подовжити термін до кінця 2023 року з можливим подовженням ще на один рік.
Зазначимо, що Україна попросить власників міжнародних облігацій погодитися на 2-річну відстрочку виплати її боргу, щоб вона могла зосередити свої фінансові ресурси, що скорочуються, на відсіч Росії, показало постанову уряду, опубліковану в середу.
"У спробі уникнути того, що було б класифіковано як жорсткий дефолт, Київ планує запропонувати кредиторам, до яких належать уряди та багато з найбільших світових інвестиційних фондів, додаткові відсоткові виплати після закінчення заморожування", - повідомляє видання.
Нагадаємо, відбудова України обходитиметься у $30-100 мільярдів щорічно.
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