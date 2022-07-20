У Молдові відбудеться референдум щодо вступу до Євросоюзу - Санду

На референдумі громадяни зможуть висловити свою позицію про європейську інтеграцію.

Молдова проведе референдум про вступ країни до Європейського Союзу.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, пише Newsmaker.

Санду запевнила, що Молдова вступить до Євросоюзу тільки після референдуму.

Глава держави також заявила, що Молдові ще належить пройти довгий шлях, перш ніж країна наблизиться до вступу в ЄС.

"Ми не входимо в ЄС. Це тільки перші відчинені двері, але коли ми просунемося вперед, а ми сподіваємося, що просунемося, тоді почнуться переговори. Від нас залежить, як швидко ми зможемо це зробити, тому що деякі країни чекали багато років", - заявила президентка.

Нагадаємо, Україна офіційно стала кандидатом в члени ЄС. Водночас разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати й Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи. Грузія ж рекомендацію не отримала.

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