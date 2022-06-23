Україна офіційно стала кандидатом в члени ЄС

Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС.

Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

За це проголосували всі без виключення лідери 27-ми країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі.

Голова Євроради Шарль Мішель привітав Україну у своєму Twitter українською мовою:

"Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні - віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського і Майю Санду, а також народи України та Молдови. Наше майбутнє - разом!".

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові.



Історичний момент!



Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС.



Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України і Молдови



Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Варто зазначити, що перед стартом історичного саміту висловилися на підтримку України голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство в ЄС.

17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн того дня заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати й Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи. Грузія ж рекомендацію не отримала.

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