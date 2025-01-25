Сенат США затвердив нового главу Пентагону

Сенат американського Конгресу під час остаточного голосування в п’ятницю схвалив кандидатуру колишнього ведучого телеканалу Fox Піта Гегсета на посаду міністра оборони Сполучених Штатів.

Оскільки «за» та «проти» висловилася однакова кількість сенаторів, довелося залучати віцепрезидента США, голос якого є вирішальним у таких випадках, передає Укрінформ.

«За результатами цього голосування, 50 висловилися «за», «проти» - також 50, Сенат розділений порівну. Віцепрезидент голосує «за», й кандидатура підтверджена»,- заявив з трибуни віцепрезидент Джей Ді Венс, який формально вважається також головою верхньої палати Конгресу США.

Кандидатуру Піта Гегсета не підтримали троє сенаторів-республіканців: Ліза Мурковські, Сюзен Коллінз, а також колишній лідер республіканців Мітч Макконнелл.

Перед основним голосуванням демократи впродовж п’ятниці виступали проти запропонованої кандидатури, вказуючи на абсолютну професійну некваліфікованість Гегсета, а також порушення ним поведінки та звинувачення проти нього в насильстві.

Нагадаємо, в одному з указів президента США Дональда Трампа йдеться, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

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