Трамп зібрався відкликати американських військових з Європи – ANSA

З приходом до влади в США Дональда Трампа Європі доведеться стати більш самостійною і подбати про свою обороноздатність.

Президент США Дональд Трамп непередбачуваний, але деякі орієнтири щодо майбутніх американських зобов'язань у Європі вже прояснюються. Поки Трамп не має наміру в один день залишити Європу, і Україну в тому числі, без військової підтримки США, але натомість європейцям доведеться за це заплатити.

Про це пише ANSA.

Трамп, по суті, хоче "скоротити контингент США на п'яту частину", тобто приблизно на 20 тисяч військових. Але він має намір отримати від Європи "фінансовий внесок" на утримання американських військ, які вартуватимуть по цей бік Атлантики.

"Аргументація Трампа полягає в тому, що зірково-смугасті війська є засобом стримування, і тому видатки на їхнє утримання не повинні бути тягарем лише американських платників податків", – повідомило журналістам обізнане європейське дипломатичне джерело.

Наразі зарано говорити, який рахунок виставить Трамп європейцям, адже цей задум перебуває в зародковому стані. Перш ніж це станеться, Європі доведеться загалом збільшити свої видатки на оборону. На думку Трампа, НАТО має ухвалити новий стандарт витрат – 5% ВВП.

Збільшення видатків на оборону підтримують здебільшого країни східного флангу, які розташовані ближче до Росії. Але є й ті, хто досі не виконав чинний стандарт НАТО – 2% ВВП. В середньому ж країни ЄС минулого року витратили на оборону 1,9% ВВП, натомість кремлівський режим кинув на озброєння російської армії 9%.

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"Насправді в українському конфлікті Трампа, схоже, переконали не обирати шлях одностороннього розмежування, оскільки це буде розцінено як "другий Кабул". Він не хоче, щоб подібний сценарій асоціювався з його ім'ям", – пояснив співрозмовник видання.

Однак президент США впевнений, що війна в Україні є суто "європейською проблемою", тому намагатиметься перекласти цей фінансовий тягар на ЄС.

Нагадаємо, за словами верховної комісарки ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, заява президента США Дональда Трампа про те, що Європа нібито відстає від Штатів в допомозі Україні не відповідає дійсності. Країни ЄС зробили найбільший внесок.

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