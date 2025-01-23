Трамп собрался отозвать американских военных из Европы – ANSA

С приходом к власти в США Дональда Трампа Европе придется стать более самостоятельной и позаботиться о своей обороноспособности.

Президент США Дональд Трамп непредсказуем, но некоторые ориентиры по поводу будущих американских обязательств в Европе уже проясняются. Пока Трамп не намерен в один день бросить Европу, и Украину в том числе, без военной поддержки США, но европейцам придется за это заплатить.

Об этом пишет ANSA.

Трамп, по сути, хочет "сократить контингент США на пятую часть", то есть примерно на 20 тысяч военных. Но он намерен получить от Европы "финансовый вклад" на содержание американских войск, которые будут стоять на страже безопасности по эту сторону Атлантики.

"Аргументация Трампа состоит в том, что звездно-полосатые войска являются средством сдерживания, и поэтому расходы на их содержание не должны быть обузой только американских налогоплательщиков", – сообщил журналистам осведомленный европейский дипломатический источник.

Пока рано говорить, какой счет выставит Трамп европейцам, ведь этот замысел находится в зачаточном состоянии. Прежде чем это произойдет, Европе придется в целом увеличить свои расходы на оборону. По мнению Трампа, НАТО должно принять новый стандарт расходов – 5% ВВП.

Увеличение расходов на оборону поддерживают в основном страны восточного фланга, расположенные ближе к России. Но есть и те, кто до сих пор не выполнил действующий стандарт НАТО – 2% ВВП. В среднем же страны ЕС в прошлом году потратили на оборону 1,9% ВВП, а кремлевский режим бросил на вооружение российской армии 9%.

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"На самом деле в украинском конфликте Трампа, похоже, убедили не выбирать путь одностороннего разграничения, поскольку это будет расценено как "второй Кабул". Он не хочет, чтобы подобный сценарий ассоциировался с его именем", – пояснил источник.

Однако президент США уверен, что война в Украине является сугубо "европейской проблемой", поэтому будет пытаться переложить это финансовое бремя на ЕС.

Напомним, по словам верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, заявление президента США Дональда Трампа о том, что Европа якобы отстает от Штатов в помощи Украине не соответствует действительности. Страны ЕС внесли наибольший вклад.

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