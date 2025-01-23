У Трампа різко відреагували на ідею вступу України до НАТО

Генсекретар НАТО Марк Рютте та спецпосланець США у гарячих точках Річард Гренел під час дискусії на "Українському сніданку" в Давосі висловили різні підходи до питання членства України в Альянсі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на власних кореспондентів.

За словами Рютте, Україні потрібні надійні гарантії безпеки. Втім, наразі їх не варто обговорювати публічно. Крім того, генсек заявив: сподівається на членство України в НАТО "якомога швидше".

Згодом відеозв'язком до дискусії доєднався спецпосланець США Річард Гренелл. Американський політик дорікнув Рютте – і як генсеку НАТО, і як колишньому премʼєр-міністру Нідерландів.

"Ви cтикнетеся з серйозними проблемами, якщо генеральний секретар НАТО говоритиме про приєднання України до Альянсу. Американці платять за оборону. Ви не можете просити американський народ розширювати парасольку НАТО, коли нинішні члени не сплачують свою справедливу частку. Це стосується й Нідерландців, яким потрібно активізуватися", - обурено заявив Гренелл.

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