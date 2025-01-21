Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам – AР

Дональд Трамп також критично оцінив суму, надану Україні для зміцнення її оборони від вторгнення Росії.

Новообраний президент Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. Варто зазначити, що Україна є одним із найбільших одержувачів американської допомоги.

Поки незрозуміло, якого обсягу допомоги спочатку торкнеться указ, оскільки кошти на фінансування багатьох програм уже виділені Конгресом, і вони мають бути витрачені, пише Associated Press.

В указі йдеться про те, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" та "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними".

"Жодна іноземна допомога Сполучених Штатів більше не буде розподілятися в такий спосіб, який не буде повністю відповідати зовнішній політиці президента Сполучених Штатів", – заявив Трамп.

Підписане Трампом розпорядження залишає за держсекретарем Марко Рубіо або його довіреною особою право ухвалювати такі рішення, консультуючись з Управлінням з питань управління та бюджету.

Трамп давно виступає проти іноземної допомоги, незважаючи на те, що вона зазвичай становить близько 1% федерального бюджету, за винятком незвичайних випадків, як-от мільярдні поставки зброї в Україну. Трамп також критично оцінив суму, надану Україні для зміцнення її оборони від вторгнення Росії.

Associated Press зазначає, що деякі з найбільших одержувачів американської допомоги – Ізраїль (3,3 млрд доларів на рік), Єгипет (1,5 млрд доларів на рік) і Йорданія (1,7 млрд доларів на рік) – навряд чи зіткнуться з різким скороченням, оскільки ці суми включено в довгострокові пакети, розраховані на десятиліття вперед, і в деяких випадках регулюються договірними зобов'язаннями.

Нагадаэмо, 9 січня, Сполучені Штати Америки оголосили про останній пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента Джо Байдена. Його сума становить 500 мільйонів доларів.

Водночас на "Рамштайні" затвердили стратегію військової допомоги Україні до 2027 року. Ці карти стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші.

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