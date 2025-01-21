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Російські безпілотники атакували Хмельниччину: що відомо

Російські безпілотники атакували Хмельниччину: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Минулося без наслідків.

Вночі проти 21 січня в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО збили один ворожий БпЛА. Попередньо, без наслідків. Місця падіння уламків встановлюються", - поінформував чиновник. 

З його слів, звернень щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

Як повідомлялося, вночі в сусідній Рівненській області також лунали вибухи. Спрацювали сили ППО.

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