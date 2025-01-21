Российские беспилотники атаковали Хмельнитчину: что известно

Ночью против 21 января в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом работала ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО сбили один вражеский БпЛА. Предварительно, без последствий. Места падения обломков устанавливаются", — сообщил чиновник.

По его словам, обращений по поводу повреждений, травмированных или погибших не поступало.

Как сообщалось, ночью в соседней Ровенской области также раздавались взрывы. Сработали силы ПВО.

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