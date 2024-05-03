Новий "кандидат" у президенти США: Байдену та Трампу кинули виклик

Петицію з вимогою висунути Броуді Кеньона у кандидати на пост лідера країни підписали понад 1000 американців.

За законами США, президентом країни може стати американець, якому вже виповнилося 35 років. Але ж висловлювати бажання стати президентом законом не забороняється. Про свої наміри очолити Сполучені Штати заявив Броуді Кеньйон зі штату Джорджія, якому нещодавно виповнилося цілих шість років.

Про це пише BILD.

Шестирічний хлопчик буквально кинув виклик 81-річному Джо Байдену та 77-річному Дональду Трампу, коли у соцмережах з'явилися кілька роликів з його передвиборчою програмою. Кадри, де Броуді дуже харизматично розповідає, як він збирається покращити життя своїх співгромадян, опублікувала мама хлопчика.

Зокрема Кеньон обіцяє:

побудувати великий басейн у дворі кожного будинку державним коштом;

гарантоване безкоштовне морозиво – щодня і кожному американцю;

зробити додатковий третій вихідний у всіх школах країни.

Відеозвернення потенційного кандидата в президенти США у соціальних мережах набули великої підтримки. Їх переглянули десятки мільйонів людей.

В Броуді Кеньона навіть з'явився свій електорат. За словами мами хлопчика, його прихильники опублікували онлайн-петицію з вимогою висунути Кеньйона в президенти. Наразі її підписали вже понад 1000 дорослих американців..

Нагадаємо, The Week проаналізував, хто переможе на виборах президента у США.

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