Новый "кандидат" в президенты США: Байдену и Трампу бросили вызов

Петицию с требованием выдвинуть Броуди Кеньона в кандидаты на пост лидера страны подписали более 1000 американцев.

По законам США президентом страны может стать американец, которому уже исполнилось 35 лет. Но выражать желание стать президентом законом не запрещается. О своих намерениях возглавить Соединенные Штаты заявил Броуди Кеньон из штата Джорджия, которому недавно исполнилось целых шесть лет.

Об этом пишет BILD.

Шестилетний мальчик буквально бросил вызов 81-летнему Джо Байдену и 77-летнему Дональду Трампу, когда в соцсетях появилось несколько роликов с его предвыборной программой. Кадры, где Броуди очень харизматично рассказывает, как он намерен улучшить жизнь своих сограждан, опубликовала мама мальчика.

В частности, Кеньон обещает:

построить большой бассейн во дворе каждого дома за государственные средства;

гарантированное бесплатное мороженое – каждый день и каждому американцу;

сделать дополнительный третий выходной во всех школах страны.

Видеообращения потенциального кандидата в президенты США в социальных сетях получили большую поддержку. Их просмотрели десятки миллионов человек.

У Броуди Кеньона даже появился свой электорат. По словам мамы мальчика, его поклонники опубликовали онлайн-петицию с требованием выдвинуть Кеньона в президенты. Сейчас ее подписали уже более 1000 взрослых американцев.

Напомним, The Week проанализировал, кто победит на выборах президента США.

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