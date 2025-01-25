Сенат США утвердил нового главу Пентагона

Кандидатуру Пита Гегсета не поддержали три сенатора-республиканца.

Сенат американского Конгресса во время окончательного голосования в пятницу принял кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox Пита Гегсета на должность министра обороны Соединенных Штатов.

Поскольку «за» и «против» высказалось одинаковое количество сенаторов, пришлось привлекать вице-президента США, голос которого решающий в таких случаях, передает Укринформ.

«По результатам этого голосования, 50 высказались «за», «против» – также 50, Сенат разделен поровну. Вице-президент голосует «за», и кандидатура подтверждена»,- заявил с трибуны вице-президент Джей Ди Вэнс, который формально считается также председателем верхней палаты Конгресса США.

Кандидатуру Пита Гегсета не поддержали три сенатора-республиканца: Лиза Мурковски, Сюзен Коллинз, а также бывший лидер республиканцев Митч Макконнелл.

Перед основным голосованием демократы в течение пятницы выступали против предложенной кандидатуры, указывая на абсолютную профессиональную неквалифицированность Гегсета, а также нарушение им поведения и обвинение против него в насилии.

Напомним, в одном из указов президента США Дональда Трампа говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".

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