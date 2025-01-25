Астрологический прогноз на 25 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности – как профессионального, так бытового характера, поэтому его желательно провести в покое, тишине и – по возможности – уединении.
Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: отказ от пищи окажет целебное действие на организм.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи можно называть вещими лишь частично – они не рассказывают о будущем, но анализируют ныне существующую ситуацию.
Магия и мистика дня: гадание – особенно на картах Таро – даст ответ на любые вопросы.
Табу дня: необходимо соблюдать осторожность, находясь вблизи открытых водоемов – льда в этом году нет.
Афоризм дня: «Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы» (Уинстон Черчилль).
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