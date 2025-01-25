Астрологический прогноз на 25 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности – как профессионального, так бытового характера, поэтому его желательно провести в покое, тишине и – по возможности – уединении.

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: отказ от пищи окажет целебное действие на организм.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи можно называть вещими лишь частично – они не рассказывают о будущем, но анализируют ныне существующую ситуацию.

Магия и мистика дня: гадание – особенно на картах Таро – даст ответ на любые вопросы.

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность, находясь вблизи открытых водоемов – льда в этом году нет.

Афоризм дня: «Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы» (Уинстон Черчилль).

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