Пюре будет вкуснее: добавьте к картофелю всего два ингредиента

Картофельное пюре – очень популярное блюдо на украинском столе. Чтобы она получилась вкуснее, стоит добавить всего один ингредиент. Какой именно читайте в материале ТСН.ua.

Зимой картофель может отличаться неприятным привкусом, особенно если сохраняется неправильно. Если собираетесь приготовить пюре, обратите внимание на способы, как сделать его вкуснее.

В первую очередь, нужно запомнить, сколько варить картофель на пюре. Резать ее лучше не слишком мелкими частями, а средний картофель даже можно оставлять целым. Сразу добавляйте в воду немного соли. Так овощ сразу начнет ее впитывать во время варки.

Сначала поставьте картофель на 20 минут, залив его холодной водой. Так можно избавиться от лишнего крахмала. Затем эту воду следует слить, налить новую и поставить на огонь. Варить картошку на пюре нужно не больше 20-25 минут после закипания.

Также в воду часто добавляют лавровый лист и несколько горошин черного перца. Это классические пряности, которые помогают получить необыкновенный вкус пюре.

Когда сварится картофель, не забудьте вытащить лавровый лист и перец. Теперь подходит время для главных ингредиентов, которые всегда делают вкусное пюре. Это качественное сливочное масло (не спред и не маргарин) и подогретое молоко.

Даже если сам картофель неидеальный, неправильно сохранялся и имеет неприятный привкус, пюре после сливочного масла и подогретого молока станет очень вкусным.