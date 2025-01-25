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Враг продвинулся в Торецке — Deep State

Враг продвинулся в Торецке — Deep State

Как выглядел город Торецк Бахмутского района Донецкой области в декабре 2024 года / Фото: скриншот с видео

Россияне пытаются продвинуться вперед.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся в Торецке, у Надеевки, Дачного и Сухих Ялов.

Напомним, 28-я отдельная механизированная бригада обнародовала доказательства нарушения российскими военными правил ведения войны на Торецком направлении. На опубликованных фотографиях видно, как противник маскируется под гражданским.

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