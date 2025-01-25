Враг атакует Украину беспилотниками: названа траектория движения

В ночь на 25 января 2025 года враг запустил в воздух немало ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

Группы БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;

БПЛА на севере Черкасской области, курс юго-западный;

БпЛА в Полтавской области к северу и западу;

БПЛА на границе Сумской и Черкасской области курсом на юг;

БПЛА на севере Сумщины и севера Харьковщины курс на юго-запад.

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