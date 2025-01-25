Ворог атакує Україну безпілотниками: названо траєкторію руху

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 25 січня 2025 року ворог запустив у повітря чимало ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
- Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно західний;
- БпЛА на півночі Черкаської області, курс південно-західний;
- БпЛА в Полтавській області на північ та захід;
- БпЛА на межі Сумської та Черкаської області курсом на південь;
- БпЛА на півночі Сумщини та півночі Харківщини курс на південний захід.
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