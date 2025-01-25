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Ворог атакує Україну безпілотниками: названо траєкторію руху

Ворог атакує Україну безпілотниками: названо траєкторію руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 25 січня 2025 року ворог запустив у повітря чимало ударних дронів. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:  

  • Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно західний;
  • БпЛА на півночі Черкаської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в Полтавській області на північ та захід;
  • БпЛА на межі Сумської та Черкаської області курсом на південь;
  • БпЛА на півночі Сумщини та півночі Харківщини курс на південний захід.

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