Вранці чи ввечері: коли краще їсти варене яйце

Яйця — досить популярний продукт. Особливо корисними є варені яйця, адже в такому вигляді засвоюванність вітамінів становить 95 — 96%. А це справжній рекорд серед харчових продуктів. Однак, щоб отримати максимум ефективності, потрібно також знати, коли краще їсти варені яйця. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В чому користь варених яєць

Яйця багаті вітамінами групи А, В, Е і К. Також в цьому продукті міститься залізо, фосфор, сірка. Всі ці речовини позитивно впливають на настрій, пам'ять та працездатність.

Яйця є джерелом білка, який легко засвоюється. Тому їх варто додавати до раціону спортсменів, а також тих людей, які прагнуть мати гарну фігуру і ведуть здоровий спосіб життя.

Коли краще їсти варене яйце

Найчастіше варені яйця готують та їдять вранці. І це не лише тому, що цей продукт допомагає надовго позбутися відчуття голоду. Вони такоже не викликають відчуття тяжкості, що дуже важливо для початку дня. А ще забезпечують заряд енергії. Саме тому краще їх їсти на сніданок.

Однак, в той же час фахівці зі здорового харчування рекомендують не переборщувати з вареними яйцями в своєму щоденному меню.

Якщо це правило проігнорувати, в майбутньому можна стикнутися із неприємними наслідками, наприклад, може підвищитися рівень холестерину.

Можете з'їдати до 4 яєць без побоювання за тиждень. В цьому випадку страва принесе вашому організму тільки користь.

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