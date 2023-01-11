Підкажуть ці позначки: як вибрати дійсно якісний чай

Щоб отримати справжнє задоволення від чаювання, потрібно купити якісний чай. ТСН.ua розповідає, на що звернути увагу, коли вибираєте цей напій.

Про правила, які допоможуть вибрати якісний чай, розповіла в своєму Telegram-каналі експертка з харчування Наталя Мазурик.

Як вибрати смачний чай

За словами Наталі, існує два важливих правила, про які варто пам'ятати:

Листовий чай кращий — також звертайте увагу, щоб усі листочки були однакового розміру та правильної форми, а в пакеті не було корінчиків. Якщо ви купуєте ваговий чай, спробуйте розгорнути один листочок. Краще не купуйте такий, що відразу кришиться в руці. Це означає, що його сушили повторно або пересушили. Також варто понюхати. Аромат повинен бути приємним, без запаху заліза, пилюки, плісняви. Чай повинен бути без добавлянь та ароматизаторів — часто за ними виробники намагаються замаскувати неякісну сировину. Щоб зрозуміти, чи перед вами якісний чай, залийте його холодною водою. Якщо вона зафарбувалася одразу — у продукті надто багато барвників, що також повинно насторожити. Заварка допоможе зрозуміти — якщо під час заварювання ви помітили сміття та корінчики, які піднімаються на поверхню води, це не якісний чай. А ось наявність плівочки не завжди означає, що перед вами дійсно смачний продукт. Зелений чай часто гірчить, якщо він неякісний (але його потрібно правильно приготувати — вода до 85 градусів).

Які позначки означають, що чай якісний

Якщо ви хочете купити справжній китайський чай, на ньому точно не буде напису "Made in China". Зазвичай на пакуванні вказують експортера — China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. До речі, він єдиний. Також може бути така позначка:

Позначка на якісному китайському чаї

Щоб придбати індійський чай, також дивіться на логотипи. На пакуванні повинен бути такий:

Логотип якісного індійського чаю

Також часто на пакуванні можна побачити ідентифікатори різних регіонів, де виготовляють чай:

Ідентифікатори різних регіонів в Індії

А якщо ви бажаєте посмакувати справжній цейлонський чай, тоді на пакуванні повинна бути така позначка:

Позначка якісного цейлонського чаю

Цей знак якості Державного чайного управління республіки Шрі-Ланка означає, що продукція пройшла державну сертифікацію і була вирощена на плантації.