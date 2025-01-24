Меланія Подоляк забанила Безуглу на Х через “вис*ри” нардепки

Народна депутатка Мар’яна Безугла образилася на дівчину загиблого пілота "Джуса" (Андрія Пільщикова) Меланію Подоляк, яка забанила її в соцмережі Х. Вона звинуватила її у нездатності “тримати удар” і отримала жорстку відповідь.

У своєму дописі на платформі Х (колишній Twitter) народна депутатка зізналася, що волонтерка та громадська діячка Меланія Подоляк була першою, на кого вона підписалася у цій соцмережі.

“На жаль, ховатися під стіл — часта риса громадянського суспільства, особливо такого, що тяжіє до американського демократично-партійного спрямування. "Я в будиночку" — проблем немає”, - написала Безугла.

При цьому нардепка опублікувала скриншот повідомлення про те, що Меланія забанила її в соцмережі, а в постскриптумі додала, що сама майже ніколи нікого не блокує, бо вважає це “за слабкість, нездатність тримати удар та відповідати за свої слова”.

“Меланіє, ти знаєш, що саме сталося з Джусом? Чому мовчиш? Ти знаєш, чому досі немає розслідування щодо Мунфіша (тобто пілота F-16 Олексія Меся, який загинув 26 серпня минулого року під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки на Київ, - ТСН.ua) хоча його обіцяли оприлюднити? Чому мовчиш?” - розпачливо написала Мар’яна Безугла.

У відповіді Меланія Подоляк пояснила причину свого блокування.

“Вас блокують не для того, щоб ви не могли бачити чогось чи поставити незручного питання, а тому, що не хочуть бачити ваших абсолютно божевільних і цинічних вис*рів”, - написала вона.

При цьому вона додала, що нардепка помиляється, коли вважає, що “цими вис*рами” вона допомагає чи щось змінює.

“Ні. Ви робите тільки гірше, а зазвичай не впливаєте взагалі ні на що, навіть коли ваші наміри начебто благі”, - стверджує Меланія Подоляк.

Також вона висловила свою думку щодо обставин загибелі льотчиків, яких згадала Безугла.

“Загибель Андрія - трагічна випадковість, в якій не винен ніхто, і мусолячи це питання, ви не робите нічого доброго. Щодо загибелі Льоші відкривати рот має право лише його родина, а не бездушна депутатка, яка використовує його імʼя лише для набивання політичних балів”, - написала вона.

Меланія Подоляк назвала Мар’яну Безуглу аморальною людиною, якій не місце у політиці.

“Я довго терпіла вашу х*йню з академічною метою. Більше того - з деякими тезами навіть з натяжкою погоджувалась. Але ви перетнули межу. Ви просто аморальна. Аморальним людям не місце в політиці навіть якщо їх наміри благі”, - стверджує вона.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала скандальний допис про "відхилення від норми", в якому згадала про представників ЛГБТ-спільноти, людей з ожирінням тощо. В коментарях між нардепкою та радником президента з комунікацій Дмитром Литвиним виникла словесна перепалка.

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