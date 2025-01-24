Моторошна ДТП на Вінниччині: загинула мати з трирічним сином

24 січня близько 19:00 на об’їзній дорозі міста Калинівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів — Peugeot та двох Audi. Внаслідок зіткнення, травми, несумісні з життям, отримали двоє пасажирів автомобіля Peugeot: 30-річна жінка та її трирічний син.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, 38-річний водій Peugeot, здійснюючи розворот, не надав переваги зустрічному автомобілю Audi, внаслідок чого сталося зіткнення.

"Після удару Peugeot продовжив рух та зіткнувся з ще одним легковиком Audi", – йдеться в повідомленні.

У момент аварії в автомобілях Audi перебували чоловіки віком 21 та 31 рік. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та криміналісти, які встановлюють всі обставини автопригоди.

Місце ДТП у Вінницькій області

Нагадаємо, біля села Міцівці Кам’янець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків загинули 32-річна жінка та її 8-річна донька.

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