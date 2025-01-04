На Житомирщині неповнолітній водій збив двох підлітків

ДТП трапилася опівночі 4 січня на вулиці Миру в селі Ярунь.

У Житомирській області 17-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ-21072», здійснив наїзд на двох пішоходів, які знаходилися на проїжджій частині дороги.

Про це повідомили у ГУНП в Житомирській області.

Стало відомо, що у наслідок аварії травмувалися дві місцеві мешканки, віком 18 та 16 років. Постраждалих було госпіталізовано до травматологічного відділення Звягельської багатопрофільної лікарні.

За інформацією поліції, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Наразі триває встановлення всіх обставин події.

Поліція нагадує, що керування автомобілем дозволяється лише з 18 років після отримання водійського посвідчення. Недосвідченість водіїв-початківців та порушення Правил дорожнього руху можуть призвести до трагічних наслідків. Також зазначається, що керування транспортним засобом без посвідчення є правопорушенням, за яке передбачено адміністративні санкції, зокрема для батьків чи опікунів неповнолітніх.

Нагадаємо, відомий український співак, виконавець хітів "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, розповів про жахливу ДТП.

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