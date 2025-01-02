Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинуло три людини

2 січня, на автодорозі "Калинівка-Снігурівка" в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Kіа Sorento та Volkswagen Polo.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій та два пасажири Volkswagen Polo від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

"45-річного водія Kіа та його 30-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості було госпіталізовано", – йдеться в повідомленні.

Винуватицю аварії загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня під час комендантської години в Солом’янському районі Києва сталася смертельна аварія за участі електрокара Tesla.

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