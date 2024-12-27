Машину розірвало навпіл: на Рівненщині сталася моторошна ДТП

26 грудня, між селами Дюксин та Деражне Рівненського району сталася жахлива ДТП. Внаслідок якої, тяжкі травми дістали троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Рівненській області.

За інформацією правоохоронців, близько 16:15 автомобіль BMW пішов на обгін хетчбека Ford Fusion, з’їхав у кювет і врізався у дерево. Відомо, що першою автівкою керував 22-річний мешканець села Оржів, а другою – 22-річна жителька Львівщини.

"Унаслідок ДТП травмувалися кермувальник легковика та двоє його пасажирів: 20-річний житель села Деражне та 28-річний мешканець Оржева. Усіх із політравмою медики госпіталізували до лікарні", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району Вінницької області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинули четверо людей, ще двоє отримали травми.

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