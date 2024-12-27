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Машину розірвало навпіл: на Рівненщині сталася моторошна ДТП

Машину розірвало навпіл: на Рівненщині сталася моторошна ДТП

Наслідки ДТП / Фото: Національна поліція Рівненської області

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

26 грудня, між селами Дюксин та Деражне Рівненського району сталася жахлива ДТП. Внаслідок якої, тяжкі травми дістали троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Рівненській області.

За інформацією правоохоронців,  близько 16:15 автомобіль BMW пішов на обгін хетчбека Ford Fusion, з’їхав у кювет і врізався у дерево. Відомо, що першою автівкою керував 22-річний мешканець села Оржів, а другою – 22-річна жителька Львівщини.

"Унаслідок ДТП травмувалися кермувальник легковика та двоє його пасажирів: 20-річний житель села Деражне та 28-річний мешканець Оржева. Усіх із політравмою медики госпіталізували до лікарні", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району Вінницької області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинули четверо людей, ще двоє отримали травми.

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