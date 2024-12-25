На Вінниччині сталась смертельна ДТП: загинули чотири людини

У середу вранці між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району Вінницької області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинули четверо людей, ще двоє отримали травми.

Як повідомляє поліція Віничинни, зіткнулися два легкові автомобілі. Для деблокування постраждалих залучили рятувальників ДСНС.

“На місці аварії працюють співробітники поліції, медики та рятувальники. Причини та обставини ДТП наразі встановлюються”, — зазначили у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Слідчі тривають збір даних, щоб з’ясувати всі деталі трагедії.

Нагадаємо, що у Львівській області, на залізничній станції "Калинів" Самбірського району, потяг, що рухався за маршрутом "Київ-Чоп", здійснив наїзд на 51-річного чоловіка, жителя одного з сіл району.