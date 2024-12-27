Шольц розповів, як Трамп планує зупинити війну в Україні

Німецький канцлер вважає, що майбутній президент США “не відмовиться від України”.
Обраний президент США Дональд Трамп прагне припинити війну в Україні і розуміє, що зробити це можна лише тоді, коли Україна буде сильною.
Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю німецькому виданню t-online, відповідаючи на запитання щодо своєї недавньої телефонної розмови з американським лідером.
Він не став переказувати подробиць своєї розмови із Трампом, однак зауважив, що американська політика щодо України буде скоординованою із Європою та Німеччиною зокрема.
“Я цілком упевнений, що – всупереч деяким побоюванням – ми зможемо досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною”, - сказав Шольц.
Німецький канцлер вважає, що Трамп “не відмовиться від України”.
"Трамп хоче припинення війни. І в мене таке враження, що він так само, як і ми, переконаний, що цього можна досягти лише за умови військової сили України”, - сказав він.
Олаф Шольц підкреслив, що вже двічі розмовляв з майбутнім президентом США і дійшов з ним згоди у тому, що США та Європа повинні тісно координувати свої дії.
“Пізніше також обговорюватимуться гарантії безпеки для України. Важливу роль тут відіграватиме і Німеччина”, - зазначив він.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не заперечує проти ще однієї телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає, що це дозволить припинити його загарбницьку війну проти України.
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