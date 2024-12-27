Шольц рассказал, как Трамп планирует остановить войну в Украине

Немецкий канцлер считает, что будущий президент США "не откажется от Украины".

Избранный президент США Дональд Трамп стремится прекратить войну в Украине и понимает, что сделать это можно только тогда, когда Украина будет сильна.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию t-online, отвечая на вопрос о своем недавнем телефонном разговоре с американским лидером.

Он не стал пересказывать подробности своего разговора с Трампом, однако отметил, что американская политика в отношении Украины будет скоординирована с Европой и Германией в частности.

"Я вполне уверен, что вопреки некоторым опасениям мы сможем достичь скоординированной политики в отношении Украины между США и Европой, а также между США и Германией", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер считает, что Трамп "не откажется от Украины".

"Трамп хочет прекращения войны. И у меня такое впечатление, что он так же, как мы, убежден, что этого можно достичь только при условии военной силы Украины", — сказал он.

Олаф Шольц подчеркнул, что уже дважды разговаривал с будущим президентом США и пришел с ним к согласию о том, что США и Европа должны тесно координировать свои действия.

"Позже также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Важную роль здесь будет играть и Германия”, — отметил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не возражает против еще одного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает, что это позволит прекратить его захватническую войну против Украины.

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