Президент государства-агрессора считает, что Словакия занимает "нейтральную позицию" в отношении войны в Украине.

В ходе визита в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил свою страну как площадку для проведения мирных переговоров.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на брифинге после саммита Евразийского экономического союза, транслируемого российскими пропагандистами.

"Он сказал, если дело дойдет до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров", — рассказал президент государства-агрессора.

Отметив, что словаки занимают, по его мнению, "нейтральную позицию", Путин назвал такой вариант "приемлемым".

Напомним, 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. После разговора с президентом государства-агрессора он сообщил, что его встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении "любого транзита газа" через Украину и санкций против российской ядерной программы.

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