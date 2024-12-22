Фицо раскрыл детали разговора с Путиным

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что его "длительный разговор" с главой Кремля Владимиром Путиным был ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно "любого транзита газа" через Украину и санкций против российской ядерной программы.

Об этом Фицо написал в соцсети Facebook.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию. Также украинский президент выступает за санкции против российской ядерной программы. Такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии", – заявил Фицо.

Также, по словам Фицо, в Москве главы обменялись мнениями о том, что происходит в Украине.

"Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ", — написал премьер Словакии.

Также он заявил, что его встреча с российским диктатором является реакцией на то, что Украина приостановит транзит российского газа с 2025 года.

Фицо также заверил, что предупредил европейских лидеров о планах поехать в Путин.

Напомним, ранее Роберт Фицо раскритиковал позицию Украины по транзиту газа. По его словам, это является одним из 5 основных разногласий между странами.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никаких вариантов транзита, которые дадут возможность России продолжать зарабатывать. Он ответил, будет ли Украина продолжать транзит российского газа

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