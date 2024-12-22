Фіцо розкрив деталі розмови з Путіним

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його "тривала розмова" з очільником Кремля Володимиром Путіним була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського щодо "будь-якого транзиту газу" через Україну та санкцій проти російської ядерної програми.

Про це Фіцо написав у соцмережі Facebook.

"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині", – заявив Фіцо.

Також, за словами Фіцо, в Москві очільники обмінялися думками щодо того, що відбувається в Україні.

"Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словаччиною та РФ", – написав премʼєр Словаччини.

Також він заявив, що його зустріч з російським диктатором є реакцією на те, що Україна припинить транзит російського газу з 2025 року.

Фіцо також запевнив, що попередив європейських лідерів про плани поїхати до Путіна

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо розкритикував позицію України щодо транзиту газу. З його слів, це є однією з 5 основних розбіжностей між країнами.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийме жодних варіантів транзиту, які дадуть можливість Росії продовжувати заробляти. Він відповів, чи буде Україна продовжувати транзит російського газу

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