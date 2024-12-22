Доба на Землі стає довшою: вчені дослідили вплив планети на цей процес

Виявилося, що рух розпеченої речовини у ядрі здатний змінювати тривалість доби на 3-4 мілісекунди у тисячолітній перспективі, а в масштабах десятиліть — на 2-3 мілісекунди.

Доба на Землі традиційно вважається фіксованою і триває 24 години, але насправді її тривалість змінюється протягом десятків, сотень і навіть тисяч років. Вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха з використанням сучасних технологій, зокрема нейромереж, з’ясували, які фактори впливають на ці зміни.

Їх дослідження охопило період із 720 року до нашої ери до 2020 року і виявило кілька ключових причин, які змінюють швидкість обертання планети, повідомляють Geophysical Research Letters.

Раніше вважалося, що кліматичні зміни відіграють основну роль у зміні тривалості доби, але нові дані свідчать про те, що їхній вплив значно менший, ніж припускалося. Найбільше на довжину доби впливають процеси в ядрі Землі. Виявилося, що рух розпеченої речовини у ядрі здатний змінювати тривалість доби на 3-4 мілісекунди у тисячолітній перспективі, а в масштабах десятиліть — на 2-3 мілісекунди.

Гравітаційний вплив Місяця, або приливне тертя, уповільнює обертання Землі та подовжує добу приблизно на 2,4 мілісекунди за сторіччя. Натомість відновлення Землі після льодовикового періоду прискорює обертання планети та скорочує добу на 0,8 мілісекунди за сторіччя. У сукупності ці процеси призводять до збільшення тривалості доби на 1,72 мілісекунди за сторіччя.

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Кліматичні зміни, як встановили вчені, впливають на довжину доби лише на 0,4 мілісекунди, що не є значущим у порівнянні з іншими чинниками. Таким чином, довжина доби продовжуватиме зростати через вплив Місяця, але цей процес не буде лінійним через хаотичність процесів у ядрі планети.