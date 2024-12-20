Фицо раскритиковал позицию Украины по транзиту газа

Фицо призвал оказать давление на Еврокомиссию, чтобы она подумала, как она будет защищать интересы стран-членов ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит газа через Украину является одним из пяти основных разногласий между странами.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает издание Pravda.

"У нас расходятся взгляды по транзиту газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов совершать транзит другого газа, кроме российского", — заявил Фицо.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никаких вариантов транзита, которые дадут возможность России продолжать зарабатывать.

"Я ему четко объяснил (Роберту Фицо, — Ред.): если это будет газ не России, другой страны, но мы должны знать, мы не хотим играть, когда это будет другая страна, которая получает от России газ, а затем транзитирует свой газ. Это то же самое, что продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги России и если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги. Россию до окончания войны — можно думать", — заявил президент Украины в своем выступлении на заседании Европейского Совета.

Фицо выразил несогласие с такой позицией и призвал к давлению на Еврокомиссию, чтобы она защищала интересы европейских стран в газовой сфере.

"Мы уважаем помощь ЕС Украине, мы являемся ее частью, и поэтому я спрашиваю: когда кто-то помогает и является частью ЕС и организует совместные правительственные переговоры, имеет ли Украина право угрожать экономическим интересам страны-члена союза?", — отметил премьер Фицо.

Словакия выступает категорически против членства Украины в НАТО и не поддерживает поставки оружия для защиты от России. Кроме того, страна не верит в военное решение войны и поддерживает переговорные инициативы Китая и Бразилии, больше отвечающие интересам России.

Напомним, Украина и Польша планируют создать Восточно-Европейский газовый хаб, чтобы обеспечить регион газом по альтернативным российским направлениям.

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