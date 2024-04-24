РФ продает газ за бесценок: какие условия экспорта выторговал Китай

Утратив большую часть европейских рынков, Россия увеличила экспорт природного газа в Китай. Однако бешеных доходов от появления нового крупного покупателя ожидать не стоит, по крайней мере, до 2027 года. Китай будет покупать российское голубое топливо дешевле на 28% по сравнению с ценой для европейских клиентов.

Об этом пишет Bloomberg.

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину называл Китай рынком будущего, прогнозируя, что европейский спрос на газ и нефть будет постепенно сокращаться.

Относительно экспортных цен на голубое топливо Минэкономики РФ прогнозирует удешевление газа для Китая от 257 долларов за тысячу кубометров в 2024 году до 227,8 доллара через три года. Поставка газа в Европу в ближайшие годы будет происходить по относительно стабильной цене на уровне от 320,3 до 315,4 доллара за тысячу кубометров согласно базовому сценарию.

Издание отмечает, что российский природный газ поступает в Китай непосредственно по трубопроводу "Сила Сибири". Объем поставок планируется увеличить в следующем году до 38 миллиардов кубических метров. Еще одно российско-китайское соглашение, подписанное в начале 2022 года, предусматривает поставки дополнительных 10 миллиардов кубометров газа в год, начиная с 2027 года.

Россия и Китай планируют увеличить экспорт газа до 98 миллиардов кубометров в год, для чего может быть запущен трубопровод "Сила Сибири-2". Но даже если все эти планы будут реализованы в полном объеме, Россия будет продавать Китаю не более половины газа, который потребляла Европа до 2022 года.

После начала войны в Украине целый ряд западных стран отказался от российского газа. Поставки российского газа в Европу упали до самого низкого уровня с начала 1970-х годов, и в 2023 году составляли около 45 миллиардов кубических метров. Это лишь малая часть рекордных 201 млрд кубометров газа, отправленных на Запад в 2018 году, свидетельствуют данные "Газпрома".

Однако согласно прогнозу министерства экономики, Россия будет увеличивать общий экспорт газа по крайней мере до 2026 года.

Напомним, какие страны зависят от российского газа и кто хочет отказаться от него. В 2022 году объемы экспорта газа из России в ЕС упали до четверти, а в прошлом году – до 15%.

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