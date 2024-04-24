РФ продає газ за безцінь: які умови експорту виторгував Китай

Росія нарощує видобуток та експорт природного газу, але продає його Китаю майже за безцінь.

Втративши більшу частину європейських ринків, Росія збільшила експорт природного газу в Китай. Проте шалених прибутків від появи нового великого покупця очікувати не варто принаймні до 2027 року. Китай купуватиме російське блакитне паливо дешевше на 28% порівняно з ціною для європейських клієнтів.

Про це пише Bloomberg.

Російський газовий монополіст ПАТ "Газпром"ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну називав Китай ринком майбутнього, прогнозуючи, що європейський попит на газ та нафту буде поступово скорочуватися.

Щодо експортних цін на блакитне паливо, Мінекономіки РФ прогнозує здешевлення газу для Китаю від 257 доларів за тисячу кубометрів у 2024 році до 227,8 долара через три роки. Натомість постачання газу до Європи найближчими роками відбуватиметься за відносно стабільною ціною на рівні від 320,3 до 315,4 долара за тисячу кубометрів згідно з базовим сценарієм.

Видання зазначає, що російський природний газ надходить до Китаю безпосередньо трубопроводом "Сила Сибіру". Обсяг постачання планують збільшити наступного року до 38 мільярдів кубічних метрів. Ще одна російсько-китайська угода, підписана на початку 2022 року, передбачає постачання додаткових 10 мільярдів кубометрів газу на рік, починаючи з 2027 року.

Росія та Китай планують збільшити експорт газу до 98 мільярдів кубічних метрів на рік, для чого може бути запущений трубопровід "Сила Сибіру-2". Але навіть якщо всі ці плани будуть реалізовані у повному обсязі, Росія продаватиме Китаю не більш ніж половину газу, який споживала Європа до 2022 року.

Після початку війни в Україні ціла низка західних країн відмовилася від російського газу. Наразі постачання російського газу до Європи впали до найнижчого рівня з початку 1970-х років і у 2023 році становили близько 45 мільярдів кубічних метрів. Це лише мала частина рекордних 201 мільярда кубометрів газу, відправлених на захід у 2018 році, свідчать дані "Газпрому".

Проте згідно з прогнозом міністерства економіки, Росія буде збільшувати загальний експорт газу принаймні до 2026 року.

Нагадаємо, які країни залежні від російського газу і хто хоче відмовитись від нього. 2022-го обсяги експорту газу з Росії в ЄС впали до чверті, а торік – до 15%.

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