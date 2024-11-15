Австрийская нефтегазовая компания будет импортировать газ через Германию, Италию и Нидерланды.

Российский "Газпром" сообщил Австрии о прекращении поставок газа с субботы, 16 ноября. Это свидетельствует о скором приближении конца последних газовых потоков из Москвы в Европу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на австрийского регулятора по нефти и газу OMV.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что сообщение "Газпрома" о прекращении поставок было ожидаемо давно, и Австрия к этому подготовилась.

"Ни один дом не остынет... газохранилища достаточно заполнены", — сказал он журналистам.

Также читайте В Австрии заявили, что могут обойтись без российского газа

В "Газпроме" от комментариев отказались.

В нефтегазовой компании OMV уверяют, что готовы к прекращению поставок газа из России и смогут поставлять газ своим клиентам, импортируя его через Германию и Италию, а также получая сжиженный газ из Нидерландов.

Австрия – одна из немногих стран Евросоюза, которая продолжает зависеть от российского газа. Он поставляется через газопровод, который еще с советских времен проходит по территории Украины. Украина планирует закрыть его в конце этого года, когда истекает срок действия соглашения, чтобы лишить Россию доходов, которые помогают Москве финансировать войну.

Прекращение сотрудничества "Газпрома" с Австрией означает, что Россия будет теперь поставлять значительные объемы газа только в Венгрию и Словакию, в случае Венгрии — через трубопровод, пролегающий преимущественно через Турцию.

До полномасштабного вторжения в 2022 г. Россия удовлетворяла 40% газовых потребностей Европейского Союза.

Напомним, что, готовясь к прекращению транзита российского газа по территории Украины, словацкая компания SPP подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа в Азербайджане.

На выборах в Австрии впервые победили сторонники России! На что они способны?

Читайте также: