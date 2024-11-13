В Словакии нашли замену для российского газа

В конце 2024 года будут остановлены поставки газа из РФ по трубопроводу, проходящему через Украину.

Готовясь к прекращению транзита российского газа через Украину словацкая компания SPP подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа в Азербайджане.

Об этом сообщает Reuters.

"Из-за высокого риска прекращения поставки газа по восточному газопроводу [т.е. через Украину] мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасную поставку газа нашим клиентам, от крупных промышленных потребителей до домохозяйств, в любой ситуации", — сказал генеральный директор SPP Войтех Ференц.

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В SPP заявили, что Словакия также имеет диверсифицированные транзитные маршруты для поставок в случае остановки проходящего через Украину трубопровода. Это включает в себя трубопровод из Германии через Чехию.

Соглашение между РФ и Украиной об экспорте российского газа в Европу через украинскую территорию истекает в конце 2024 года.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что газовое транзитное соглашение с Россией по истечении срока его действия не будет продлено.

ЕС не заинтересован в дальнейшем транзите российского газа по территории Украины

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