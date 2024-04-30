Украина прекратит транзит газа из России: есть ли угроза для ЕС

С 2025 года российский газ не будет поступать в Европу через Украину.
После прекращения транзита российского газа в Европу через Украину в 2025 году, зимой для ЕС могут возникнуть определенные риски. В то же время, в Украине призывают страны ЕС помочь защитить газовые хранилища от российских атак, ведь Европа до сих пор заинтересована в этих хранилищах.
Об этом говорится в статье Financial Times, в которой издание цитирует исполнительного директора компании "Нафтогаз" Алексея Чернышева.
Транзит российского газа через Украину в ЕС
В публикации указывается, что на сегодняшний день Украина продолжает транзит российского газа через свою территорию согласно соглашению, подписанному "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2019 году. Срок действия соглашения истекает в конце 2024 года, и Чернышев заявил, что "Нафтогаз" не будет продлевать контракт.
Это означает, что с 2025 года российский газ, скорее всего, не будет поступать в Европу через Украину, что заставит государства искать альтернативные источники поставок.
К слову, Чернышев сообщил, что украинская компания не получает прибыль от транзита российского газа, а делает это в убыток себе.
Как прекращение транзита российского газа через Украину повлияет на Европу
По мнению большинства аналитиков, объемы газа в хранилищах позволят Евросоюзу избежать дефицита следующей зимой. В то же время некоторые эксперты говорят, что риски для ЕС из-за потери российского газа все-таки есть.
"Сама потеря 15 миллиардов кубометров не очень хорошая, но не ужасающая. Но если спрос на газ в Азии и Европе вырастет, а зима будет холодной, то газовые балансы значительно сократятся в первом квартале 2025 года, то есть в пиковый зимний период", – рассказал старший стратег по сырьевым товарам BNP Paribas Альдо Спаньер.
В то же время Чернышев считает, что потеря российского газа обернется несущественными последствиями для Европы.
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Европа до сих пор заинтересована в украинских хранилищах газа
В Украине призывают страны ЕС помочь защитить газовые хранилища от атак россиян, чтобы помешать повышению цен на этот энергоресурс. Европа все еще заинтересована в украинских хранилищах, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза".
"ЕС заинтересован в защите хранилищ, транспортных и производственных объектов, учитывая, что газовая инфраструктура Украины хорошо интегрирована в энергетическую систему Европы", – сказал Чернышев.
Авторы статьи напомнили, что газовые хранилища "Нафтогаза" на западе Украины несколько раз подвергались российским атакам, но ущерб был нанесен только наземным объектам. Подземные резервуары, которые могут располагаться в глубину до 3 км, не пострадали.
Как отметил Чернышев, помощь от США поможет обороне Украины, но для дальнейшей защиты инфраструктуры и активов "нужно очень большое количество средств ПВО".
Директор "Нафтогаза" также проинформировал, что компания планирует увеличить объем хранения природного газа для ЕС с 2,5 млрд куб. м в прошлом году до 4 млрд этой зимой.
Напомним, в марте министр энергетики Герман Галущенко заявил, что по истечении действующего соглашения о транзите российского газа в Европу Украина не планирует продлевать контракт.
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