США ослабили санкции для крупнейших банков РФ: что это значит

Штаты ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, связанными с производством, снабжением или обменом энергией любыми способами.

Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. Однако после этой даты соответствующие разрешения могут продлиться.

Об этом стало известно из лицензии Минфина США.

Среди банков, получивших временную лицензию, названы также банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".

В постановлении министерства объяснили, что связанными с энергетикой можно считать трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжигания, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.

Лицензия также разрешает транзакции с российскими банками, связанные с производством, снабжением или обменом энергией любыми способами.

Напомним, крупнейшие западные банки, оставшиеся в России после полномасшабного вторжения в Украину, уплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов 2023 года. Это в четыре раза больше, чем в довоенный период.

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