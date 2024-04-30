США послабили санкції для найбільших банків РФ: що це означає

Штати послабили санкції проти Росії, що стосуються транзакцій з банками, які пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. Однак після цієї дати відповідні дозволи можуть продовжити.

Про це стало відомо з ліцензії Мінфіну США.

Серед банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо також банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".

У постанові міністерства пояснили, що пов'язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.

Ліцензія також дозволяє транзакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

Нагадаємо, найбільші західні банки, які залишилися в Росії після повномасшабного вторгення до України, сплатили Кремлю понад 800 мільйонів євро податків 2023 року. Це вчетверо більше, ніж у довоєнний період.

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