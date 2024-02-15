Евросоюзу не нужен транзит российского газа через Украину

Страны, обслуживаемые по этому маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут обеспечить его поставки из альтернативных источников.

Европейский Союз не видит необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

Об этом заявила в четверг, 15 февраля, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает Reuters.

Согласно пятилетнему соглашению о транзите, согласованном между Россией и Украиной, россияне экспортируют природный газ в Европу через Украину и платят Украине за пользование ее сетью трубопроводов. Украина уже заявила, что не будет начинать переговоры с Россией о продлении этого соглашения.

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Кадри Симсон уточнила, что проведенный ЕС анализ показывает, что страны, обслуживаемые по этому маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут обеспечить его поставки из альтернативных источников.

“Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего газового соглашения с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года. Исходя из наших предварительных анализов, есть альтернативные решения для поставок этих стран, которые продолжают получать определенные объемы газа по украинскому маршруту”, — сказала Кадри Симсон членам комитета Европейского парламента.

Европа пытается устранить зависимость от импорта российского газа после российского вторжения в Украину. По информации S&P Global Commodity Insights, Европа получает около 12 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам из Украины. Для сравнения, до войны в Украине Россия поставляла в Европу 155 миллиардов кубометров газа в год.

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Аналитики считают, что расторжение соглашения о транзите российского газа через Украину приведет к незначительному подорожанию газа в Европе, но не будет угрожать общей энергетической безопасности Европы. Страны-члены ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить энергоносители из России. Другим фактором, который помог снизить зависимость от России, стало значительное падение спроса на газ, вызванное отчасти слабой активностью промышленного сектора.

Напомним, ранее вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что Россия готова вести переговоры с Европейским Союзом по поставкам природного газа, поскольку транзитное соглашение с Украиной истекает в конце 2024 года.

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