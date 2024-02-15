Ефросиина показала редкие фото с мужем-военным и призналась, чем он ее обидел

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась редкими фото со своим мужем-защитником Тимуром Хромаевым.

В Instagram звезда разместила серию снимков, где позирует с любимым еще до начала полномасштабного вторжения, а также когда ее муж начал нести службу.

Под снимками Маша оставила пост, в котором вспомнила, как 22 года назад призналась Тимуру в любви, на что он тогда сказал: "Спасибо":

"И я подумала: "нашим отношениям конец". Сегодня мы оба вряд ли посчитаем, сколько раз за эти годы произнесли друг другу "люблю". Только мы вдвоем с тобой знаем, чем дается пронести это чувство через два десятилетия. Только мы вдвоем знаем, что вряд ли сможем издать пособие по советам на эту тему, потому что мы далеко не идеальны", — отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая честно призналась, что злится на любимого, ведь он оставил ее саму с детьми и ушел на фронт защищать Украину. Но вместе с тем, говорит Маша, она гордится этим решением любимого.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Не стала Ефросинина скрывать и то, что ей очень обидно, потому что муж в очередной раз забыл о Дне святого Валентина:

"Я прямо сейчас пишу этот текст и обижаюсь, потому что ты в очередной раз забыл, что сегодня праздник "розовых соплей"…И одновременно ржу, потому что я бы испугалась, если бы ты о нем вспомнил и написал мне стихи. Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части… И в то же время тихо радуюсь, потому что, благодаря вашим с командой успехам, тебя теперь вызывают в подразделение, и мы можем снова ходить на свидание", — рассказала ведущая.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, неделю назад Маша Ефросинина рассказала о решении, которое далось ей очень тяжело. Ведущая решила возвращать сына Александра, который находился в Польше, и маму Людмилу жить в Украину.

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