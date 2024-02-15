Єфросиніна показала рідкісні фото з чоловіком-військовим і зізналася, чим він її образив

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася рідкісними фото зі своїм чоловіком-захисником Тимуром Хромаєвим.

В Instagram зірка розмістила серію знімків, де позує з коханим ще до початку повномасштабного вторгнення, а також тоді, коли її чоловік почав нести службу.

Під знімками Маша лишила пост, у якому пригадала, як 22 роки тому зізналася Тимуру у коханні, на що він тоді віповів: "Дякую":

"І я подумала: "нашим стосункам кінець". Сьогодні ми обидва навряд чи порахуємо, скільки разів за ці роки вимовили одне одному "люблю". Лише ми вдвох з тобою знаємо, чим дається пронести це почуття через два десятиріччя.. Тільки ми вдвох знаємо, що навряд чи зможемо видати посібник з порадами на цю тему, бо ми далеко не ідеальні", - зазначила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча чесно зізналася, що злиться на коханого, адже він залишив її саму з дітьми і пішов на фронт захищати Україну. Та, водночас, каже Маша, вона пишається цим рішенням коханого.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Не стала Єфросиніна приховувати й те, що їй дуже образливо, бо чоловік вкотре забув про День святого Валентина:

"Я просто зараз пишу цей текст і ображаюся, бо ти вкотре забув, що сьогодні свято "рожевих соплів"…І водночас ржу, бо я б злякалася, якби ти про нього згадав і написав мені вірші. Я ненавиджу, що, коли ти в Києві, ти постійно на телефонах та в частині… І водночас тихо радію, бо, завдяки вашим з командою успіхам, тебе тепер викликають в підрозділ, і ми можемо знов ходити на побачення", - розповіла ведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, тиждень тому Маша Єфросиніна розповіла про рішення, яке далося їй дуже важко. Ведуча вирішила повертати сина Олександра та маму Людмилу, які перебували в Польщі, жити до України.

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