Солистка KAZKA Александра Зарицкая довела до слез видео, как любимый ей делал предложение

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые поделилась с поклонниками видео, как воозлюбленный, музыкант и motion-дизайнер Павел Тараненко делал ей предложение.

В День всех влюбленных артистка обнародовала романтический ролик, в котором запечатлен важный момент в жизни пары.

В видео Зарицкая и Тараненко стоят на смотровой площадке какого-то красивого сооружения. Александра уже собиралась идти, как Павел задержал ее и в один момент опустился перед ней на колено с кольцом. Счастливая артистка бросилась обнимать и целовать своего избранника:

"Архивное видео, безлимитно оживляющее эмоции", — подписала ролик Зарицкая.

Александра Зарицкая впервые показала, как возлюбленный позвал ее замуж

Поклонники исполнительницы были растроганы таким личным видео, которым она поделилась с ними и порадовались за влюбленных:

Такие крутые эмоции. Это любовь! Кайфуйте от жизни

Любви вам желаю безусловной, безграничной любви

Сашенька. Такие настоящие и счастливые! Здесь… в моменте

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, ранее Александра Зарицкая рассказывала, когда именно состоялось предложение. По словам Зарицкой, ее избранник уже давно имел обручальное кольцо для нее, но никак не мог найти подходящий момент. Зная, что возлюбленная любит кинематографические моменты, Павел боялся сделать это просто. В конце концов мужчина решился позвать Сашу замуж, когда совпал момент — он как раз ехал за гуманитарной помощью за границу, а она ехала на концерты.

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