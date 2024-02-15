Євросоюзу не потрібен транзит російського газу через Україну

Країни, які обслуговуються цим маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть забезпечити його постачання з альтернативних джерел.

Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну, термін дії якої завершуються наприкінці 2024 року.

Про це заявила в четвер, 15 лютого, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Reuters.

Відповідно до п’ятирічної угоди про транзит, погодженої між Росією та Україною, росіяни експортують природний газ до Європи через Україну та платять Україні за користування її мережею трубопроводів. Україна вже заявила, що не буде починати переговори з Росією про продовження цієї угоди.

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Кадрі Сімсон уточнила, що проведений ЄС аналіз показує, що країни, які обслуговуються цим маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть забезпечити його постачання з альтернативних джерел.

“Ми не зацікавлені в продовженні тристоронньої газової угоди з Росією, термін дії якої закінчується в кінці цього року. Виходячи з наших попередніх аналізів, є альтернативні рішення для постачання цих країн, які продовжують отримувати певні обсяги газу українським маршрутом”, — сказала Кадрі Сімсон членам комітету Європейського парламенту.

Європа намагається усунути залежність від імпорту російського газу після російського вторгнення в Україну. За інформацією S&P Global Commodity Insights, Європа отримує приблизно 12 мільярдів кубометрів газу на рік по трубопроводах з України. Для порівняння, до війни в Україні Росія постачала в Європу 155 мільярдів кубометрів газу на рік.

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Аналітики вважають, що розірвання угоди про транзит російського газу через Україну призведе до незначного подорожчання газу в Європі, але не загрожуватиме загальній енергетичній безпеці Європи. Країни-члени ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ і відновлювані джерела енергії, щоб замінити енергоносії з Росії. Іншим фактором, який допоміг зменшити залежність від Росії, стало значне падіння попиту на газ, спричинене частково слабкою активністю промислового сектора.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що Росія готова вести переговори з Європейським Союзом щодо поставок природного газу, оскільки транзитна угода з Україною закінчується наприкінці 2024 року.

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