Країни ЄС знову почали купувати російський газ

У ЄС досі не можуть погодити санкції щодо запровадження санкцій проти російського газу.

До Чехії, країни-члена ЄС, почав знову надходити російський газ.

Про це повідомив сам міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікел, пише Novinky.

На сторінці у X чеський міністр написав, що у жовтні д еякі трейдери почали імпорт російського газу до Чехії. Із загального обсягу поставок із січня до кінця жовтня поточного року російський газ становив 79,6 млн кубометрів, або 1,2 відсотка.

Як наголосили місцеві видання, і нформація про конкретних імпортерів є комерційною таємницею.

Про те, що російський газ почав надходити до Чехії, також свідчать дані з перевантажувальної станції в Ланжхота в Південно-Моравському регіоні.

Головний економіст Trinity Bank Лукаш Кованда, посилаючись на інформацію агентства Bloomberg, зауважив, що зараз до 40% газу, який імпортується до Чехії, надходить із Росії.

Як він пояснив, що, попри те, що деякі країни досі не можуть обійтися без російського газу, його імпорт до ЄС не підпадає під санкції.

Зауважимо, ЄС заборонив імпорт з Росії сирої нафти, доставленої морським шляхом, і продуктів нафтопереробки. Однак досі не може запровадити санкції проти скрапленого газу. Цікаво, що ЄС залишається одним із найбільших клієнтів Росії із закупівлі викопного палива.

Нагадаємо, у ЄС запропонували жорстокий механізм санкцій проти РФ, але деякі країни-члени виявилися проти.

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