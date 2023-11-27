Тенденції в інтер'єрі 2023: нові ідеї для оновлення вашого простору

Світ дизайну інтер'єру постійно еволюціонує, вносячи нові ідеї та концепції, які надихають на оновлення та трансформацію наших будинків та офісів.

Кожен новий рік – це час нових починань та сміливих рішень у світі дизайну інтер'єру.

Основні тренди 2023 року

2023 року акцент робиться на мінімалізмі. Він втілює у собі відмову від надмірного захаращення простору. У 2023 році саме вигляд мінімалізму стає більш «м'яким» у плані колірних палітр за рахунок теплих відтінків, текстилю в інтер'єрі та натуральних текстур.

Смарт-техніка стала невід'ємною частиною повсякденного життя, і вона знаходить своє місце в дизайні інтер'єру. Використання смарт-технологій може не тільки покращити рівень комфорту в приміщенні, а й додати сучасності та функціональності дизайну. "Розумне освітлення", голосове управління, а також вбудовані в меблі зарядні пристрої для гаджетів стають невід'ємною частиною дизайну житла.

У світлі зміни тенденцій у роботі та способі життя інтер'єри починають створюватися з урахуванням потреб, як роботи, так і релаксації. Функціональні робочі зони та комфортні зони для відпочинку є невід'ємною частиною сучасних інтер'єрів.

У 2023 році вінтажний стиль знову завойовує популярність у світі дизайну інтер'єру. Поєднання минулого та сьогодення створює унікальний та затишний простір, який переносить нас в іншу епоху, зберігаючи при цьому сучасні зручності та стиль. На практиці це проявляється у вигляді меблів з вигнутими контурами, арок та круглих елементів, що додають візуальну гармонію у простір.

Тренд на екологічно чисті матеріали зберігається і 2023 року. Екологічний дизайн інтер'єру - це комфортний і функціональний простір, що враховує вибір матеріалів, енергозбереження, використання ресурсів і переробку. При екологічному дизайні перевага надається натуральним та стійким матеріалам. Наприклад, лісове дерево, бамбук, органічні тканини, природне каміння.

Послуги дизайну інтер'єру під ключ

Послуги дизайну інтер'єру під ключ надають можливість клієнтам отримати повний та всебічний супровід у створенні ідеального простору. Від початкової концепції до остаточної реалізації під ключ, надаючи все необхідне перетворення житла в унікальний зразок дизайну.

Використовуючи сучасні програми візуалізації, дизайнер створює 3D-моделі інтер'єру, що дозволяє побачити, як виглядатиме кожна деталь. Це дає можливість вносити зміни та коригувати дизайн до початку фактичної роботи.

Дизайнер надає рекомендації щодо вибору матеріалів, меблів, оздоблення та аксесуарів, враховуючи бюджет клієнта та стиль. Він займається пошуком постачальників та погоджує закупівлю всіх необхідних елементів.

Для тих, кому потрібно розробити сучасний дизайн інтер'єру Київ, рекомендується звернутися до агентства NSD-Group, де до послуг клієнтів представлені всі етапи розробки. Цим займаються справжні фахівці своєї справи із багаторічним досвідом роботи. Змішуючи стиль, вміння, знання та доступні ресурси, можна створити інтер'єр, який буде не лише естетично привабливим, а й функціональним.