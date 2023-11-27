Тендеции в дизайне интерньера 2023: новые идеи для обновления вашего пространства

Мир дизайна интерьера постоянно эволюционирует, внося свежие идеи и концепции, которые вдохновляют на обновление и трансформацию наших домов и офисов.

Каждый новый год – это время новых начинаний и смелых решений в мире дизайна интерьера.

Основные тренды 2023 года

В 2023 году акцент делается на минимализме. Он воплощает в себе отказ от чрезмерного загромождения пространства. В 2023 году само обличие минимализма становится более «мягким» в плане цветовых палитр за счет теплых оттенков, текстиля в интерьере и натуральных текстур.

Смарт-техника стала неотъемлемой частью повседневной жизни, и она также находит свое место в дизайне интерьера. Использование смарт-технологий может не только улучшить уровень комфорта в помещении, но и добавить современности и функциональности дизайну. «Умное освещение», голосовое управление, а также встроенные в мебель зарядные устройства для гаджетов становятся неотъемлемой частью дизайна жилья.

В свете смены тенденций в работе и образе жизни, интерьеры начинают создаваться с учетом потребностей, как работы, так и релаксации. Функциональные рабочие зоны и комфортные зоны для отдыха являются неотъемлемой частью современных интерьеров.

В 2023 году винтажный стиль снова завоевывает популярность в мире дизайна интерьера. Сочетание прошлого и настоящего создает уникальное и уютное пространство, которое переносит нас в другую эпоху, сохраняя при этом современные удобства и стиль. На практике это проявляется в виде мебели с изогнутыми очертаниями, арок и круглых элементов, добавляющих визуальную гармонию в пространство.

Тренд на экологически чистые материалы сохраняется и в 2023 году. Экологичный дизайн интерьера – это комфортное и функциональное пространство, при этом учитывающее выбор материалов, энергосбережение, использование ресурсов и переработку. При экологичном дизайне предпочтение отдается натуральным и устойчивым материалам. Например, лесное дерево, бамбук, органические ткани, природные камни.

Услуги дизайна интерьера под ключ

Услуги дизайна интерьера под ключ предоставляют возможность клиентам получить полное и всестороннее сопровождение в создании идеального пространства. От начальной концепции до окончательной реализации под ключ, предоставляя все необходимое для превращения жилища в уникальный образец дизайна.

Используя современные программы визуализации, дизайнер создает 3D-модели интерьера, что позволяет увидеть, как будет выглядеть каждая деталь. Это дает возможность вносить изменения и корректировать дизайн до начала фактической работы.

Дизайнер предоставляет рекомендации по выбору материалов, мебели, отделки и аксессуаров, учитывая бюджет клиента и предпочитаемый стиль. Он занимается поиском поставщиков и согласовывает закупку всех необходимых элементов.

Для тех, кому нужно разработать современный дизайн интерьера Киев, рекомендуется обратиться в агентство «NSD-Group», где к услугам клиентов представлены все этапы разработки. Этим занимаются настоящие специалисты своего дела с многолетним опытом работы. Смешивая стиль, умение, знания и доступные ресурсы, можно создать интерьер, который будет не только эстетически привлекательным, но и функциональным.